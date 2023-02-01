Лавров рассекретил послание от Блинкена, которое передал ему глава МИД Египта

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что египетский коллега Самех Шкури передал ему послание от госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам Лаврова, Россия готова обсуждать любые серьезные предложения по поводу урегулирования ситуации на Украине.

Однако послание Блинкена в очередной раз заключалось в том, что России следует вывести свои войска из Украины.

Лавров отметил, что вторую часть посыла недавно озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что Россия должна быть повержена.