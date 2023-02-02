Фермеры Польша заблокировали границу с Украиной для недопуска зерна
Польские фермеры произвели блокировку украинских пунктов пропуска, не желая пропускать зерно из этой страны.
Новостное агентство Tygodnik Zamojski сообщает, что польские фермеры заблокировали украинский пунт пограничного пропуска в Хребенном, используя для этого тракторы. Известно, что протестующие выступают против ввоза украинского зерна в Польшу, отмечая, что в Украине производится техническое зерно, в то время как польские зерновые культуры являются более здоровыми.
По данным представителей издания Tygodnik Zamojski, собравшиеся сегодня в Хребенном польские фермеры намерены проводить акцию протеста до наступления полуночи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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