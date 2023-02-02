Лукашенко встретился с президентом ОАЭ аль-Нахайяном во Дворце Шати

Александр Лукашенко прибыл в Объединённые Арабские Эмираты, встретившись с местным президентом для переговоров.

2 февраля официальный Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что Александр Лукашенко прибыл на территорию ОАЭ, где в аэропорту его встретил президент и принц Эмиратов Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян. После встречи лидеры двух стран направились во Дворец Шати для переговоров.

Известно, что местный Дворец Шати является традиционной резиденцией аль-Нахайяна, где политик обычно принимает важных зарубежных гостей.