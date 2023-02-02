Путин прибыл в Волгоград в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Владимир Путин прилетел в Волгоград с целью поучаствовать в мероприятиях по случаю восьмидесятилетия победы Красной армии в битве под Сталинградом.

2 февраля Владимир Путин лично прибыл в Волгоград, где посетил музей "Сталинградская битва", возложив цветы к Вечному Огню для почтения памяти советских солдат, участвовавших в освобождении Сталинграда от подразделений нацистской Германии в годы Великой отечественной войны.

Известно, что во время рабочего визита в Волгоград Путин намеревается провести личные переговоры с губернатором данного региона Андреем Бочаровым.