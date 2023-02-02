Американский юрист Аджаму Барака рассказал об истинных причинах, по которым западные государства и США в частности оказывают помощь Киеву.

Вечером четверга правозащитник из Соединённых Штатов Аджаму Барака опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где публично заявил, что решение лидеров западных государств оказывать помощь Украине в её военном противостоянии с Россией связано с рекордными доходами нефтяных компаний Запада.

По мнению Барака, западные нефтяные предприятия получают сверхприбыль от продажи энергоресурсов в то время, как на территории Украины идут боевые действия.