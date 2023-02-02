Издание 19Fortyfive сообщило о возможном изменении отношения властей США к поддержке армии Украины в конфликте с Россией.

Новостное агентство 19Fortyfive уведомляет, что правительство Соединённых Штатов столкнулось с крупными потерями среди американских наёмников, которые участвовали в боевых действиях на Украине, поскольку российские войска подготовлены и оснащены существенно лучше, чем армии Афганистана и Ирака, с которыми воевали США ранее.

По мнению аналитиков 19Fortyfive, в случае, если возникнет необходимость включения американских войск в полномасштабный конфликт с Россией, в Белом доме могут резко сократить поддержку Украины.