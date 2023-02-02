Пентагон заявил о захвате «союзниками» иранского оружия для Йемена

Пентагон объявил в среду, 1 февраля, о конфискации крупной партии иранского оружия, предназначенного для Йемена, сообщает Wall Street Journal.

В ходе операции, проведенной 15 января в Оманском заливе, было изъято более 3 тысяч автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты, говорится в сообщении центрального командования американской армии.

Операция проводилась «по морским путям, традиционно используемым для доставки оружия из Ирана в Йемен», говорится в заявлении.

Источники сообщают, что речь идет об операции французского спецназа под прикрытием США.