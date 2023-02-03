Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере, когда решил передавать танки Украине.

По его словам, немцев ужаснуло это решение, поскольку они хорошо знают свою историю. Они также помнят, что Россия и ФРГ жили мирно и сотрудничали.

Макгрегор считает, что Германия извлекла уроки из Первой и Второй мировых войн, создав механизмы, которые делают любые конфликты с Москвой невозможными.

Ранее сообщалось, что по результатам опросов большинство немцев не поддерживает поставки истребителей и подводных лодок Украине.