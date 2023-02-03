Зеленский: Украина не сдаст России город Артёмовск в ДНР
2023-02-03 18:14
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не сдаст России город Артёмовск в ДНР.
3 февраля действующий президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Украина–ЕС» заявил о том, что киевский режим не намерен сдавать России город Артёмовск, расположенный в Донецкой Народной Республике.
Зеленский утверждает, что бойцы украинской армии «будут бороться, сколько смогут», чтобы удержать Артёмовск под своим контролем, невзирая на то, что Украина «платит очень высокую цену» за это.
Опубликовано: Диана Мудреченко