Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не сдаст России город Артёмовск в ДНР.

3 февраля действующий президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Украина–ЕС» заявил о том, что киевский режим не намерен сдавать России город Артёмовск, расположенный в Донецкой Народной Республике.

Зеленский утверждает, что бойцы украинской армии «будут бороться, сколько смогут», чтобы удержать Артёмовск под своим контролем, невзирая на то, что Украина «платит очень высокую цену» за это.