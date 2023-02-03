Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал поставку США для Украины ракет большой дальности GLSDB, напомнив о вчерашнем заявлении Владимира Путина.

3 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков после заявления Пентагона о передаче киевскому режиму ракет дальностью до 150 километров GLSDB напомнил о вчерашнем заявлении Владимира Путина.

Песков отметил, что странам коллективного Запада важно не забывать вышеупомянутую речь российского лидера, указавшего на факт того, что Россия свои танки к их границам не посылает, но ей есть чем ответить на поступающие угрозы.