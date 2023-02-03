Пентагон: США поставят Украине ракеты большой дальности GLSDB для РСЗО HIMARS

В Пентагоне заявили, что в новый пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты большой дальности GLSDB для РСЗО HIMARS.

3 февраля пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге ведомства анонсировал новый пакет военной помощи Соединённых Штатов для киевского режима на $2,175 миллиарда, который будет включать в себя ракеты большой дальности GLSDB для реактивной системы залпового огня HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 150 километров.

Помимо прочего, в новый пакет помощи США для обеспечения нужд ВСУ войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 120-мм минометные мины, 155-мм артиллерийские снаряды и 155-мм снаряды M982 Excalibur.

Также Вашингтон передаст Киеву два зенитных ракетных комплекса MIM-23 Hawk, беспилотный летательный аппарат RQ-20 «Puma», 250 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin, 190 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами и ряд других видов оружия и боеприпасов.