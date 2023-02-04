Захарова: еврочиновники на саммите в Киеве перечеркнули основные принципы Евросоюза

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что чиновники Евросоюза на саммите в Киеве перечеркнули основные принципы создания ЕС.

Она отметила, что ЕС обещает Украине членство в блоке и заявляет об общности ценностей, приверженности прав меньшинств.

Вместе с тем на Украине грубо нарушаются конфессиональные и языковые права, тотально подавляются инакомыслие и свобода слова.

Захарова назвала заявления ЕС о мире лицемерными, отметил, что Евросоюз сообщил о готовности вкладывать средства в продолжение боевых действий и поставлять оружие Украине.