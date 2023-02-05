Шольц развеял опасения, что Германия может быть втянута в войну с Россией

Канцлер ФРГ постарался успокоить немцев, заявив в интервью «Bild am Sonntag», что Германия не будет втянута в российско-украинский конфликт.

«Мы тщательно взвешивали каждую поставку оружия, тесно координируя свои действия с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Такой совместный подход предотвращает эскалацию войны», - отметил политик.

В телефонном разговоре, по его словам, он «очень ясно» дал понять президенту России Владимиру Путину, что Россия несет полную ответственность за войну. И, по его словам, Путин не угрожал ни ему — Шольцу, ни Германии.

На мероприятиях по случаю 80-летия Сталинградской битвы президент России отметил, что тот факт, что немецкие танки снова будут использоваться для войны с Россией «невероятен».