FT: США начинают производить новые танки Abrams для Украины
На заводе General Dynamics в городе Лиме разворачивается производство новых танков Abrams для Вооруженных сил Украины.
Как сообщает издание Financial Times, мощности предприятия рассчитаны на производство 12 единиц техники в месяц.
Издание сообщает, что сейчас руководство General Dynamics решает вопросы, связанные с приоритетностью украинского заказа по сравнению с другими.
В статье уточняется, что танки типа Abrams имеют сложности при обслуживании, к тому же у них повышенный расход топлива.
По оценкам экспертов, новые танки могут прибыть на Украину только в конце 2023 года.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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