FT: США начинают производить новые танки Abrams для Украины

На заводе General Dynamics в городе Лиме разворачивается производство новых танков Abrams для Вооруженных сил Украины.

Как сообщает издание Financial Times, мощности предприятия рассчитаны на производство 12 единиц техники в месяц.

Издание сообщает, что сейчас руководство General Dynamics решает вопросы, связанные с приоритетностью украинского заказа по сравнению с другими.

В статье уточняется, что танки типа Abrams имеют сложности при обслуживании, к тому же у них повышенный расход топлива.

По оценкам экспертов, новые танки могут прибыть на Украину только в конце 2023 года.