При взлете рейса Пхукет - Москва у самолета загорелись двигатель и шасси

Как сообщает Daily Mail, двигатель российского самолета загорелся при взлете из Пхукета. На борту находились 309 пассажиров и 12 членов экипажа. Всех пассажиров эвакуировали и посоветовали дождаться замены самолета.

В сети появились записи и фотографии с происшествия Как сообщает британская газета на своем веб-сайте, самолет, показанный на видео, — это Boeing 767-306ER. На фотографиях видны огонь и дым, появляющиеся с правой стороны машины.

В свою очередь, на видео видно, что авария произошла вскоре после начала взлета самолета — он все еще находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

Согласно сообщению, которое цитирует Daily Mail, "также загорелось шасси с той же правой стороны самолета, когда он прервал взлет".

Также поступали сообщения о том, что во время неудачного взлета был слышен "громкий хлопок". Портал сообщает, что это был самолет 26-летней давности, который должен был лететь в Москву.