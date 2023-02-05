Содержание телефонной беседы Путина и Лукашенко

Пресс-служба главы Беларуси сообщила, что в ходе разговора с российским президентом обсуждались три группы вопросов.

Первая группа касалась двусторонних отношений России и Беларуси в области политики, экономики, безопасности.

Вторая группа вопросов затрагивала исполнение двумя правительствами поручений, которые были даны президентами раньше.

В первую очередь имелись ввиду поручения по импортозамещению и в сфере антисанкционного сотрудничества.

Также президенты обсудили вопрос о встрече, где оба оценят выполнение всех намеченных договоренностей.