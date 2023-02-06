Матвиенко рассказал, куда из названия группы "Иванушки" исчезло слово International

Продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко рассказал, куда исчезло из названия популярной группы слово "International".

Композитор Игорь Матвиенко в интервью изданию "aif.ru" пояснил, куда делось слово "International" из названия популярного музыкального коллектива "Иванушки International".

Он рассказал, что его уже знают все, "да и писать долго".

Матвиенко пояснил, что в СССР данное слово было "под запретом", а после распада государства была отдана дань моде.

Гастрономы "стали" супермаркетами, рюмочные - пабами, а "Иванушки" - "International".