Матвиенко рассказал, куда из названия группы "Иванушки" исчезло слово International
Продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко рассказал, куда исчезло из названия популярной группы слово "International".
Композитор Игорь Матвиенко в интервью изданию "aif.ru" пояснил, куда делось слово "International" из названия популярного музыкального коллектива "Иванушки International".
Он рассказал, что его уже знают все, "да и писать долго".
Матвиенко пояснил, что в СССР данное слово было "под запретом", а после распада государства была отдана дань моде.
Гастрономы "стали" супермаркетами, рюмочные - пабами, а "Иванушки" - "International".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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