Землетрясение в Турции унесло жизни более 70 людей и сотни пострадали

Несколько часов назад на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7, 4 балла. Погибло 70 жителей страны и сотни пострадали.

Несколько часов назад на юго-востоке Турции произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,4 балла, которое привело даже к разрушению жилых домов.

В настоящее время известно о более 70 погибших и сотне пострадавших.

Подземные толчки ощущались по всему государству, а больше всего всего досталось юго-востоку - сильно пострадали 6 регионов Турции.

В провинциальном городе Шанлыурфа обрушилось 16 домов, в Османие — 34, в Малатьи — 130. В Адане разрушен 17-этажный дом.