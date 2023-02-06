Землетрясение в Турции унесло жизни более 70 людей и сотни пострадали
Несколько часов назад на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7, 4 балла. Погибло 70 жителей страны и сотни пострадали.
Несколько часов назад на юго-востоке Турции произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,4 балла, которое привело даже к разрушению жилых домов.
В настоящее время известно о более 70 погибших и сотне пострадавших.
Подземные толчки ощущались по всему государству, а больше всего всего досталось юго-востоку - сильно пострадали 6 регионов Турции.
В провинциальном городе Шанлыурфа обрушилось 16 домов, в Османие — 34, в Малатьи — 130. В Адане разрушен 17-этажный дом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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