Лавровый лист помогает устранить неприятный запах в обуви

Пара листочков этой приправы поможет справиться с бактериями, вызывающими неприятный запах в обуви.

Лавровый лист хорош не только в кулинарии. Его антисептические свойства позволяют находить более оригинальное применение. Мало кто знает, что лавровый лист хорош как средство борьбы с неприятным запахом в обуви.

Размножение бактерий является источником запаха. Вещества, содержащиеся в лавровом листе, препятствуют этому процессу. Для достижения эффекта не нужно дополнительных усилий.

Достаточно будет положить несколько лавровых листочков в обувь, и от запаха не останется и следа. Повторять процедуру рекомендуется еженедельно, чтобы эффект был стойким.