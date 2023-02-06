Уголь поможет сделать запах в доме или квартире более приятным

Три простых рецепта, которые уберут из квартиры неприятные запахи, и не потребуют серьезных расходов.

Чтобы в квартире приятно пахло, не всегда нужны дорогостоящие средства. Бывает достаточно простых рецептов, если знать, как ими пользоваться.

Можно растолочь 5 таблеток активированного угля, завернуть в марлю, и разложить в туалете, на кухне и в холодильнике, где запах наиболее сильный. Менять уголь нужно раз в неделю.

А вот кожура лимона, грейпфрута или апельсина поможет наполнить дом приятным ароматом, если положить ее на радиатор в высушенном виде. Бороться с запахом в санузле можно и, поставив там блюдце с обычной поваренной солью. Она нейтрализует запахи за счет снижения уровня влажности.