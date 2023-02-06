Молдова хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз в этом году

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица после встречи с главой Европарламента Робертой Метсолой заявила, что ее страна планирует начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году.

Гаврилица отметила, что Молодва рассчитывает на скорейшее начало переговорного процесса и готова выполнять соответствующие условия.

Она отметила, что в стране уже проводятся реформы в сфере энергетики, идет диверсификация источников поставок электроэнергии и газа.

При этом она подчеркнула, что стране необходима поддержка Евросоюза для поиска альтернатив.