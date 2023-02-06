Зеленский передумал отправлять в отставку главу Минобороны Резникова из-за наступления российских военных

Анонсированная ранее отставка главы Минобороны Украины Алексея Резникова не состоялась. Об этом сообщила заместитель главы комитета Верховной Рады по обороне Марьяна Безуглая.

По ее словам, правительство Зеленского готовится к наступлению российских военных, поэтому кадровые решения пока не принимаются.

Безуглая уточнила, что это связано и с общими рисками для системы, и с предстоящим совещанием по поставкам оружия.

Ранее Резников рассказал журналистам, что не вел никаких разговоров о своей отставке, но готов к любому сценарию.