Зеленский передумал отправлять в отставку главу Минобороны Резникова из-за наступления российских военных
2023-02-06 23:01
Анонсированная ранее отставка главы Минобороны Украины Алексея Резникова не состоялась. Об этом сообщила заместитель главы комитета Верховной Рады по обороне Марьяна Безуглая.
По ее словам, правительство Зеленского готовится к наступлению российских военных, поэтому кадровые решения пока не принимаются.
Безуглая уточнила, что это связано и с общими рисками для системы, и с предстоящим совещанием по поставкам оружия.
Ранее Резников рассказал журналистам, что не вел никаких разговоров о своей отставке, но готов к любому сценарию.
Опубликовано: Светлана Репина