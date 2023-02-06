Лиз Трасс готова вернуться в политику, но больше не хочет быть премьер-министром
2023-02-06 23:17
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что не жалеет о своем пребывании в должности премьер-министра, но не хотела бы вернуться на этот пост.
Она отметила, что признает свои ошибки, но понимает, что делать дальше, поскольку успела многому научиться.
Своей целью Трасс назвала возвращение в политику, чтобы обосновать свою позицию по поводу низких налогов.
Она уточнила, что хочет оставаться членом парламента, но у нее нет желания возвращаться в офис премьер-министра.
Опубликовано: Светлана Репина