Захарова прокомментировала заявление Жозепа Борреля о «защите свободы слова»

Российский дипломат Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о «защите свободы слова», усомнившись в его адекватности.

7 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что «запрет ряда российских СМИ в Европе – это “защита свободы слова”».

Захарова отметила факт того, что ранее подобные действия правительства квалифицировались как проявления либеральной диктатуры, осуществляющей контроль над совокупностью индивидуальных свобод граждан, «но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности».