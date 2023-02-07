Захарова прокомментировала заявление Жозепа Борреля о «защите свободы слова»
2023-02-07 14:50
Российский дипломат Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о «защите свободы слова», усомнившись в его адекватности.
7 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что «запрет ряда российских СМИ в Европе – это “защита свободы слова”».
Захарова отметила факт того, что ранее подобные действия правительства квалифицировались как проявления либеральной диктатуры, осуществляющей контроль над совокупностью индивидуальных свобод граждан, «но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности».
Опубликовано: Диана Мудреченко