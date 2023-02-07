Министр обороны Германии неожиданно объявился в Киеве, пока только с макетом Leopard 2
2023-02-07 20:07
Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник прибыл в Киев с неожиданным визитом.
«В Киев прибыл «первый Leopard 2»», - сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter, опубликовав фотографию, на которой он вместе с Борисом Писториусом держит в руках макет немецкого танка.
Представитель украинского министра подтвердил AFP, что фотография была сделана во вторник в Киеве.
Писториус опроверг прежние заявления о поставках современных танков «Леопард 2».
Как оказалось, Германия и союзники поставят до конца года лишь 80 «Леопард 1» в модификации 1987 года.
Опубликовано: Тарас Медведев