Министр обороны Германии неожиданно объявился в Киеве, пока только с макетом Leopard 2

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник прибыл в Киев с неожиданным визитом.

«В Киев прибыл «первый Leopard 2»», - сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter, опубликовав фотографию, на которой он вместе с Борисом Писториусом держит в руках макет немецкого танка.

Представитель украинского министра подтвердил AFP, что фотография была сделана во вторник в Киеве.

Писториус опроверг прежние заявления о поставках современных танков «Леопард 2».

Как оказалось, Германия и союзники поставят до конца года лишь 80 «Леопард 1» в модификации 1987 года.