Полет эконом-класса: какие услуги предусмотрены для пассажиров бесплатно

При полете эконом-классом пассажиры в зависимости от рейса могут воспользоваться рядом бесплатных услуг.

Количество и качество бесплатных услуг при полете эконом-классом может варьироватся в зависимости от авиакомпании: рассказывает в прошлом бортпроводник Мэтт Джеймс.

О том, что может быть для вас бесплатным можно и нужно спрашивать у стюардов. Скорее всего вам предоставят дорожные наборы, включающие зубные щетки, беруши и солнцезащитные очки для сна, а также бутилированную воду.

Можно попросить у бортпроводника подушки и одеяла, если вы замерзли в самолете. Если вам понадобится экстренная медицинская помощь, обезболивающее или противодиарейное средство, то они почти всегда найдутся в аптечке. Также можно запросить книги для детей или наушники.