Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море впервые с начала СВО

Эсминец ВМС США с установками USS Nitze (DDG 94) на борту, развернут в Черном море, сообщает The Jerusalem Post.

Впервые с начала СВО военный корабль США вошел в акваторию Черного моря, отмечает источник.

Nitze -- один из кораблей ударной группировки во главе с авианосцем George H.W. Bush (CVN-77).

3 февраля он находился в одном из портов Турции, а до этого заходил в порт Пирей в Греции.

