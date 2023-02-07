Генерал СБУ Ягун: ВСУ несут большие потери под Артёмовском в ДНР

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун заявил, что ВСУ несут большие потери под Артёмовск в ДНР, что может стать прчиной отхода из города.

7 февраля генерал-майор Службы безопасности Украины в запасе Виктор Ягун в пресс-релизе признал огромные потери украинской армии под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.

«Те потери, которые мы там несем, они несоизмеримы с теми задачами, которые мы ставили», — сказал Ягун о положении Вооружённых сил Украины в окрестностях города Артёмовск.

Украинский генерал добавил, что в Генеральном штабе ВСУ уже начинают всерьёз задумываться об отступлении из Артёмовска на фоне существенных потерь.