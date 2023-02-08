В Великобритании представлены первые марки с изображением Карла III

Изображение первой марки с Карлом III было обнародовано в среду, 8 февраля, британской почтовой группой Royal Mail.

«Марки поступят в продажу с 4 апреля, а изображение было одобрено королем, как и все новые дизайны марок», — говорится в заявлении компании.

Это адаптированная версия портрета, созданного скульптором Мартином Дженнингсом для Королевского монетного двора.

Исполнительный директор Royal Mail Саймон Томпсон обратил внимание прессы, что авторы марки умышленно не указывают ее страну происхождения, достаточно гордого профиля короля, чтобы понять откуда марка.