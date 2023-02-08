В Париж еду сотни тракторов для участия в митинге фермеров

Более 2000 фермеров соберутся с 8 утра на Эспланаде Инвалидов, они протестуют против запрета неоникотиноидов в свекловодстве.

По меньшей мере 500 тракторов соберутся в Париже в среду утром 8 февраля во время демонстрации против запрета использования неоникотиноидов в свекловодстве, заявили Национальная федерация профсоюзов фермеров (Fnsea) и префектура.

Многие фермерские союзы и ассоциации, такие как Национальный союз производителей картофеля (UNPT), Генеральная ассоциация производителей пшеницы и других зерновых культур (AGPB) и Ассоциация производителей кукурузы (AGPM), поддержали протест.