Австрия пригрозила блокадой на миграционном саммите ЕС

Австрия угрожает заблокировать совместную итоговую декларацию глав государств и правительств ЕС на саммите в четверг и пятницу в Брюсселе, если не будут достигнуты конкретные договоренности по миграционным вопросам.

Пустые фразы не помогут. Наконец, необходима четкая и недвусмысленная приверженность укреплению защиты внешних границ и использованию соответствующих финансовых ресурсов из бюджета ЕС», — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

В противном случае Австрия не сможет поддержать итоговую декларацию Совета Европы, заявил политик.

«Об этом уже сказано достаточно, наконец-то должны последовать конкретные шаги», — продолжил Нехаммер.



По словам Нехаммера, в преддверии саммита ЕС несколько государств настаивают на конкретном прогрессе в консультациях по сдерживанию нелегальной миграции, которая снова резко возросла в прошлом году.