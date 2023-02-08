Беспорядки в Перу угрожают поставкам меди на мировой рынок

Аналитики ожидают, что перебои со вторым по величине производителем в мире повысят цены на этот металл.

Массовые антиправительственные протесты в Перу срывают поставки меди на мировой рынок. Цена на металл на этом фоне резко выросла в последние месяцы.

Демонстранты, требующие досрочных выборов и отставки президента Дины Болуарте, установили блокпосты по всей стране и блокировали медные рудники, что привело к замедлению производства и закрытию предприятий.

На долю Перу приходится около 10 процентов мировых поставок.

Цены на медь в результате выросли более чем на 20 процентов до 9000 долларов за тонну примерно за три месяца, спрос высок в связи с открытием китайского рынка после очередной волны пандемии.

