У Китая больше пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, чем у США, заявили в Пентагоне

Китай в настоящее время имеет больше наземных ракетных пусковых установок межконтинентальной дальности, чем США, заявили американские военные в Конгрессе.

Глава Стратегического командования США, которое курирует ядерные силы, недавно уведомил комитеты по вооруженным силам обеих ветвей Конгресса о ситуации.

Растущее количество ракетных пусковых установок в Китае вызывает некоторую тревогу у официальных лиц США.

Однако по данным Пентагона многие китайские пусковые установки – это имитация, макеты, созданные для того, чтобы сбить с толку условного противника, т.е. США.

Новости о китайских ракетных пусковых установках появились после того, как над США был сбит зонд-шпион, который, как утверждается провел наблюдения в регионе над Монтаной, где находится часть военного арсенала межконтинентальных баллистических ракет ВС США.