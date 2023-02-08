Медведчук: Украина уничтожается Зеленским ради оваций западных стран
2023-02-08 10:38
Медведчук обвинил Зеленского в уничтожении Украины ради оваций западных стран и красивой позы.
Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает Украину ради оваций Запада и красивой позы, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Страну бросили в огонь ради непомерного эго человека, дорвавшегося до власти. Сегодня Запад льстит ему при каждой удобной возможности. Для них большая удача в том, что нашелся в Украине руководитель, готовый ради эффектной картинки уничтожить сою страну", - сказал он.
По словам Медведчука, Зеленский отказывается от мирных переговоров не ради Украины, а ради интересов НАТО.
Опубликовано: Максим Алексеев