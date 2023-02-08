Число жертв землетрясения в Турции возросло до 6957

Управление по ЧС сообщило, что число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 6957.

В среду, 8 февраля 2023 года, российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям, сообщило о том, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 6967.

Помимо прочего, на данный момент достоверно известно, что 38 224 человек получили ранения различной степени тяжести в результате стихийного бедствия, произошедшего на территории Турции.