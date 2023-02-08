Захарова: члены правительства Германии массово удаляют аккаунты в Twitter

Мария Захарова утверждает, что немецкие политики пытаются "отменить" мессенджер Twitter и удаляют свои аккаунты в нём.

Вечером среды Мария Захарова сообщила, что накануне глава Евродипломатии Жозеп Боррель признал поддержку российских СМИ-иноагентов странами Евросоюза.

По словам Захаровой, коллективный Запад пытается добиться свободы распространения информации в России, но игнорирует нарушения права на свободу СМИ в Германии.

В частности, Мария Захарова напомнила, что немецкий истеблишмент осудил сделку по продаже компании Twitter американскому предпринимателю Илону Маску, ввиду чего аккаунты в данной соцсети уже удалили вице-премьер ФРГ Роберт Хабек и множество разнопартийных политиков Германии.

По мнению Марии Захаровой, либеральная диктатура Запада в своём преследовании российских СМИ наконец поймала себя за хвост, начав его пожирать в качестве акта самоликвидации.