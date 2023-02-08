Захарова: члены правительства Германии массово удаляют аккаунты в Twitter
Мария Захарова утверждает, что немецкие политики пытаются "отменить" мессенджер Twitter и удаляют свои аккаунты в нём.
Вечером среды Мария Захарова сообщила, что накануне глава Евродипломатии Жозеп Боррель признал поддержку российских СМИ-иноагентов странами Евросоюза.
По словам Захаровой, коллективный Запад пытается добиться свободы распространения информации в России, но игнорирует нарушения права на свободу СМИ в Германии.
В частности, Мария Захарова напомнила, что немецкий истеблишмент осудил сделку по продаже компании Twitter американскому предпринимателю Илону Маску, ввиду чего аккаунты в данной соцсети уже удалили вице-премьер ФРГ Роберт Хабек и множество разнопартийных политиков Германии.
По мнению Марии Захаровой, либеральная диктатура Запада в своём преследовании российских СМИ наконец поймала себя за хвост, начав его пожирать в качестве акта самоликвидации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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