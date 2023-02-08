Захарова призналась, что ждет «самоотмены ЕСовской тусовки в «Твиттере»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что западная либеральная диктатура схватила себя за хвост и начинает его пожирать.

Так она отреагировала на заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу запрета российских СМИ ради защиты свободы слова.

Захарова заявила, что ждет аналогичных заявлений Борреля по поводу «отмены ЕСовской тусовки в «Твиттере».

Она напомнила, что немецкие политики начали массово закрывать свои аккаунты в Twitter, поскольку им не понравилось, что сеть купил Илон Маск.