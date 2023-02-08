Небензя рассказал на заседании Совбеза ООН о факте применения ВСУ химического оружия
2023-02-08 20:15
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН о факте применения украинскими бойцами химического оружия.
8 февраля постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН рассказал о применении Вооружёнными силами Украины боевых отравляющих веществ в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.
Небензя допустил, что коллективный Запад оставит без внимания факт применения киевским режимом химического оружия против российских военнослужащих.
«Таковы двойные стандарты сегодняшнего Запада», — пояснил дипломат.
Опубликовано: Диана Мудреченко