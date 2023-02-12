Перуанский ад земной Ла-Ринконада или как выжить в самом высоком на планете городе

Ла-Ринконада расположен на высоте 5100 метров над уровнем моря, и признан самым высоким населенным пунктом на Земле.

Климат в городе суровый: летом дождливо, а зимой сухо, при этом среднегодовая температура не поднимается выше 1 градуса по Цельсию. В Ла-Ринконада живет примерно 12 тысяч человек.

Причина, почему люди проживают в этих непростых условиях в том, что в районе в начале 21 века было обнаружено золото. Искатели счастья направились работать в местные полулегальные и очень опасные шахты.

Проживание в таком климате и в тяжелейших для работы условиях влечет проблемы со здоровьем, а средняя продолжительность жизни в Ла-Ринконада около 50 лет, на 20 лет меньше, чем в остальном Перу.