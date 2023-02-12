Русская литература и культура бьет все рекорды популярности в Китае

Китайские дети с малых лет изучают в школах произведения Толстого и других русских классиков.

Русская культура ближе китайцам, чем нам это может показаться на первый взгляд. Например, сказочного зверька Чебурашку в Поднебесной обожают и дети, и взрослые. Студенты из Китая едут в Россию, чтобы пройтись по музеям и картинным галереям.

А к русской литературе у китайцев особенно трепетное отношение. Специально для детей составляются адаптированные версии Анны Карениной Толстого, Мертвых душ Гоголя, чеховских рассказов и Как закалялась сталь Островского.

В Китае принято издавать как раз детские и взрослые версии, чтобы читателю было проще воспринимать смысл произведения. Популярна у китайцев и пушкинская поэзия и стихи Есенина и Ахматовой. Это может показаться удивительным, ведь культурная разница между Россией и Китаем достаточно велика.