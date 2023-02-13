Семь лет: столько в Средневековье человеку давали времени, чтобы побыть ребенком

Детство в Средние века заканчивалось для человека по достижении им семилетнего возраста, а потом ребенка начинали нагружать взрослыми делами.

Детей из бедных семей после того, как им исполнялось 7 лет, могли отправить на работу, и трудились они наравне со взрослыми, а вот платили им меньше. Эта эксплуатация детского труда сохранилась до промышленной революции. И рабочий день длился 12-14 часов.

По дому же дети начинали работать еще раньше. В 3 года они уже убирали, кормили скотину, а в 5 помогали с младшими детьми и работали в поле. В 12-14 лет наступал брачный возраст, но знатных детей могли поженить и в 7 лет с отсроченной консумацией брака.

В 10-11 лет ребенок уже нес уголовную ответственность. Его даже могли казнить. Было принято отдавать детей в чужие семьи. А бедные люди могли и продать своего ребенка, если было нечего есть.