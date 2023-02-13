Беларусь заявила о готовности предоставить площадку для мирных переговоров по Украине
2023-02-13 17:39
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил, что РБ готова предложить площадку для российско-украинских переговоров по мирному урегулированию конфликта.
Об этом он сообщил после двусторонней встречи со своим венгерским коллегой Петром Сийярто.
Он напомнил, что переговоры между конфликтующими сторонами весной прошлого года проходили в Беларуси. Власти готовы предложить площадку и в будущем.
«Минская площадка открыта для мира всегда», — сказал Алейник.
Он отметил, что ни Венгрия, ни Беларусь не приветствуют поставки вооружения ВСУ, и считают единственным правильным выходом из сложившейся ситуации – мирное урегулирование.
Опубликовано: Наталья Замечалова