Суд в Берлине приговорил мужчину к одному году тюрьмы за отрицание Холокоста

51-летний мужчина был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы без права досрочного освобождения за неоднократное отрицание Холокоста. Такое решение принял окружной суд Берлин-Тиргартен.

"Мужчину также признали виновным в других правонарушениях, в том числе в возбуждении ненависти (в девяти случаях), нападении на сотрудников правоохранительных органов и нанесении телесных повреждений. Приговор к тюремному заключению, назначенный судом, соответствовал требованиям прокурора. Вердикт еще не окончательный", — сообщает Die Welt.

Согласно обвинительному заключению, осужденный несколько раз отрицал Холокост в общественных местах Берлина таким образом, чтобы это было "громко и отчетливо слышно прохожим".

Мужчину признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе совершенных во время демонстрации против мер безопасности, принятых из-за пандемии.