Не только искусство любви: что такое Камасутра в изначальном понимании смысла трактата

Камасутра в восприятии индийцев представляет собой духовный трактат, обучающий достижению гармонии через телесное.

Специально для скептиков и тех, кто знает о Камасутре лишь понаслышке, стоит отметить, что это отнюдь не просто сборник самых невероятный и трудных в исполнении сексуальных позиций. Такое ее понимание будет неверным в корне.

Это, прежде всего, глубоко философская книга, в которой содержится мудрость многих поколений индийцев, которые в отличие от христианского религиозного учения не отвергали сексуальное, как земное и грязное, но видели в сексуальных отношениях полноценную духовную практику, способную вознести человека на высший уровень единства с космической энергией.

Согласно Камасутре секс может стать для человека путем в нирвану, если он научится отличать банальную похоть от высокого искусства любви. Так что наряду с сексуальными практиками, это книга об отношениях: человека с другим человеком и с божественной энергией, которая перманентно присутствует между ними. Камасутра это способ познания через высшее телесное наслаждение высшего духовного. Ее принципы универсальны и подойдут каждому, кто даст себе труд изучить и вникнуть в них не только разумом, но и телом и душой!