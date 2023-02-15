Кинорежиссера Сергея Соловьева выгнали из Мосфильма за профнепригодность: как ему удалось снять гениальный фильм

Первые работы Сергея Соловьева на Мосфильме в 60-х годах не принесли ему удачи и славы, а привели к увольнению за профнепригодность.

Если серию новелл Семейное счастье, режиссеру Соловьеву еще простили, то экранизацию Егор Булычев и другие уже нет. Ему пришлось уйти с главной киностудии страны. Соловьев устроился в творческое объединение Телефильм, где снял ленту Станционный смотритель, которая также была встречена без восторга, и снова последовало увольнение.

Режиссер понимал, что следующий провал станет концом его карьеры, поэтому рискнул взяться за халтурное, по его мнению, производство фильма о молодежи по произведению Александра Александрова. Умело используя имя писателя, он сумел обойти недоверие к нему руководства, и приступил к съемкам.

В фильме Сто дней после детства главные роли исполнили 14-летняя Татьяна Друбич, а Митю Лопухина сыграл Борис Токарев. Фильм привел в восторг тогдашнего председателя Госкино Филиппа Ермаша, и получил кроме Государственной премии еще и Серебряного медведя.