Тюрьма за сбор дождевой воды и другие одиозные поводы угодить за решетку в США

Америка славится количеством нелепых законов, соблюдение которых никто не отменял, поэтому за их нарушение можно поплатиться не только деньгами, но и свободой.

Это случилось с жителем Орегона Гарри Хэррингтоном, который собирал в бочки дождевую воду для защиты от часто случающихся в этой местности пожаров.

Но поскольку вода принадлежит Водной комиссии Медфорта, а бочки тара незаконная, ему пришлось провести в тюрьме 30 дней.

А вот Джейкоб Джок, будучи присяжным, добавился к обвиняемой в друзья в соцсети, о чем та поведала судье, и его отправили на пару дней отдохнуть на нарах.

Серьезнее оказалась ситуация с итальянскими метеорологами, которые не смогли предсказать землетрясение, в котором погибло 300 человек. Их осудили условно на шесть лет за непредумышленное убийство.

На сутки попала за решетку Лори Тил, задержавшая возврат библиотечной книги на 2 года, а за то, что Келли Уильямс-Болар отдала детей в школу не в своем районе она получила 10 суток тюрьмы.

Из других законов, предполагающих краткосрочное тюремное заключение, можно назвать запрет на езду с грязными шинами по Миннесоте, побитие крыс бейсбольной битой в Иллинойсе или, если забыть закрыть у себя калитку в Вайоминге.