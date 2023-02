Эмили Дабберли создала серию трудов, которые помогают людям сохранять и улучшать отношения в паре

Журналист, писательница и номинантка литературных премий, а еще тонкий психолог в области отношений: все это о британке Эмили Дабберли.

Эмили Дабберли относится к тем успешным людям, которые всей своей деятельностью доказали, что то, о чем они пишут, справедливо и заслуживает доверия. Талантливый журналист, успешный писатель, она зарекомендовала себя еще и как эксперта в области личной и семейной психологии. Сама будучи женщиной, она тонко чувствует, что происходит в душе каждой читательницы не только как профессионал, и потому не просто излагает факты и отвечает на вопросы, но ведет с ними глубоко интимный диалог, как доброжелательный собеседник или подруга, которой не страшно доверить все самое больное и сокровенное.

Это тот самый редкий дар, который вывел ее научно-практические и литературно-психологические изыскания на широкую публику. На счету Эмили Дабберли две номинации самой престижной литературной премии в Великобритании Писатель года. Все тринадцать изданий, вышедших из-под ее пера, стали настоящим явлением в популярной психологической литературе.

Кроме того, ее статьи и меткие комментарии по вопросам психологии взаимоотношений, личностного роста и секса вы можете встречать на страницах таких поистине всемирно известных журналов, как Elle, The Guardian, Forum, The Star and Glamour.