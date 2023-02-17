Зеленский высказался о вероятности участия Беларуси в конфликте в Украине
Президент Украины поделился мнением о вероятности прямого участия Беларуси в конфликте на стороне России.
В ходе своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене президент Владимир Зеленский назвал маловероятным вариант прямого участия Беларуси в конфликте в Украине.
"На наш взгляд, вероятность присоединение Беларуси к ведению боевых действий достаточно мала. Белорусские солдаты не ходят воевать с Украиной и привлечь их к участию в конфликте будет сложно", - сказал он.
Владимир Зеленский допустил, что российская армия могла использовать белорусскую военную инфраструктуру для вторжения в Украину без непосредственной поддержки властей Беларуси.
Президент Украины подчеркнул, что добровольное вовлечение Минска в конфликт приведет в последующем к репарациям в пользу Украины и международному трибуналу для руководства республики.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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