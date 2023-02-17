Захарова: по указанию США Украина заблокировала переговоры, которые сама начала

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что украинская сторона сначала инициировала переговоры, а потом заблокировала их по указанию США.

Такое заявление она сделала в ответ на слова постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня о том, что России и Украине следует начать переговоры.

Захарова отметила, что Российская Федерация никогда не отказывалась от переговоров с украинскими властями.

Однако в сентябре 2022 года Украина заблокировала эту возможность на законодательном уровне.