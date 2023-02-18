Военкор Коц: Россия сможет взять Донбасс под контроль за 2-3 года

Военный корреспондент Александр Коц считает, что российские войска смогут полностью взять Донбасс под контроль за 2-3 года.

По его мнению, операция российских войск в Артемовке (Бахмуте) продлится еще как минимум несколько недель.

Коц уточнил, что для взятия Донбасса российскому командованию придется разработать новую стратегию, поэтому на установление контроля нужно так много времени.

Ранее сообщалось, что в районе Артемовска продолжаются напряженные бои, об окружении города российскими военными речь пока не идет.